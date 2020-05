00:31 Uhr

Zwei Monate Katastrophe

Mitte März wurde in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen. Die Zahl der Neuinfizierten geht in der Region zurück und das Landratsamt zieht eine Zwischenbilanz

Als am 16. März in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen worden ist, hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen ihre Arbeit aufgenommen. Seit diesen zwei Monaten kümmert sie sich um die Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis. „Die letzten zehn Wochen waren eine sehr intensive Zeit“, erklärt Landrat Peter von der Grün, der den Rückgang der Neuinfizierten im Landkreis zum Anlass nimmt, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Während die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfizierten laut Robert-Koch-Institut von Mittwoch (20. Mai) aktuell bei 10,3 liegt, wurde am 10. April der bisherige Höchstwert von 66 erreicht. „In einem Großteil unserer Landkreisgemeinden gibt es seit Tagen keine neuen Infektionen“, zeigt sich der Landrat zufrieden. Vorsicht sei dennoch geboten: „Jetzt gilt es, die Lockerungen zu genießen, ohne die Hygiene- und Abstandsregeln außer Acht zu lassen. Wir haben schon viel erreicht. Trotzdem bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um ihr Verständnis für die weiterhin geltenden Maßnahmen. Wir sollten sie nicht als Einschränkung, sondern als Chance für mehr Normalität wahrnehmen.“

Die derzeitige Entspannung der Situation macht sich auch in der Führungsgruppe Katastrophenschutz leicht bemerkbar. „Die ersten Wochen sind wir täglich zur Lagebesprechung zusammengekommen und haben mit Hochdruck Vorbereitungen getroffen, den Landkreis für einen möglichen Anstieg der Patientenzahlen zu rüsten“, berichtet von der Grün. „Am Anfang hat keiner von uns abschätzen können, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Uns war es wichtig, dass alle Vorbereitungen im Vorfeld getroffen sind, um im Notfall sehr schnell handeln zu können.“

Gerade in der Anfangsphase waren Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Visiere, Kittel und Handschuhe knapp. Mittlerweile sind viele Produkte lieferbar, sodass die medizinischen und pflegerischen Einrichtungen im Landkreis versorgt werden können. Lediglich Schutzkittel und Schutzanzüge sind aktuell schwer zu bekommen.

Insgesamt wurden von der FüGK bislang rund 80.000 FFP2-Masken, 139.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken, 46.000 Handschuhe, 3900 Liter Desinfektionsmittel, 1500 Gesichtsschilde, je 1000 Mehrwegkittel und Schutzanzüge sowie 500 Einweg-Kittel an medizinische und pflegerische Einrichtungen ausgegeben. Unterstützt hat die FüGK auch die Krankenhäuser im Landkreis, indem auch Beatmungsgeräte samt entsprechendem Zubehör für eine mögliche kurzfristige Ausweitung der Beatmungskapazitäten um weitere rund zehn Plätze beschafft wurden.

Darüber hinaus hat die FüGK nach Auskunft des Landratsamts den Aufbau verschiedener Einrichtungen zur Lagebewältigung koordiniert. Beispiele hierfür sind die Fieberambulanzen in Neuburg und in Schrobenhausen, die Corona-Teststation und das Not-Krankenhaus in Neuburg sowie die Einrichtung einer Isolierstation in Schrobenhausen für an Demenz erkrankte Covid-19-Patienten.

Während die Fieberambulanzen und die Teststation weiterhin in Betrieb bleiben, wurde das Not-Krankenhaus zurückgebaut. Es kann jedoch bei Bedarf binnen 48 Stunden wieder in Betrieb genommen werden, heißt es vonseiten des Landratsamts. Zudem wurde auch eine Drive-In-Teststation eingerichtet, um kurzfristig rund 120 Personen in wenigen Stunden abzustreichen.

Da zahlreiche Mitarbeiter des Landratsamts in den vergangenen Wochen zuhause bleiben mussten, weil sie ihre Kinder betreuen mussten, Vorerkrankungen haben oder einer Risikogruppe angehören, musste auch im Landratsamt mit – zeitweise erheblich – reduziertem Personalstand gearbeitet werden. Unter anderem wurden Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen für die FüGK abgezogen. Zudem musste das Gesundheitsamt personell verstärkt werden. Einsätze am späten Abend, samstags und sonntags, teilweise bis in den frühen Morgen, sind dabei laut einer Pressemitteilung nach wie vor keine Seltenheit.

„Bei all den Maßnahmen konnte und kann die FüGK auch auf die Kompetenz und tatkräftige Unterstützung der Hilfsorganisationen BRK, THW und Feuerwehr setzen. Ich bin beeindruckt von der Leistungsfähigkeit unserer Helfer, die ihre Zuverlässigkeit auch abends und am Wochenende unter Beweis stellen. Dafür ein großes Dankeschön“, so Landrat Peter von der Grün, der noch einer weiteren Organisation seinen Dank ausspricht: „Auch die Bundeswehr, die wir für die Teststation zur Unterstützung angefordert haben, hat bislang großartige Arbeit geleistet.“ (nr)

