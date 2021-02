vor 51 Min.

Zwei Neuinfektionen im Landkreis

Inzidenzwerte weiter auf niedrigem Niveau

Zwei Neuinfektionen und fünf Genesungen meldet das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen am Donnerstag, 4. Februar. Damit sind aktuell 89 Landkreisbürger mit Sars-Cov-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird derzeit ein bestätigter Coronavirus-Patient behandelt. In der KJF-Klinik St. Elisabeth Neuburg sind es momentan drei bestätigte Coronavirus-Fälle. Auch die Inzidenzwerte in der Region für Donnerstag bleiben weiter auf niedrigem Niveau: Für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen meldet das RKI einen Wert von 47,31 – das LGL berichtet von einer Sieben-Tages-Inzidenz, die 47,28 beträgt. Noch niedriger sind die Zahlen in Ingolstadt: Hier beläuft sich die Corona-Inzidenz laut RKI auf nur 37,8. Das LGL meldet einen Wert von 40,1. (nr)

