00:34 Uhr

Zwei Prachtstücke sichern Titel

Beim Fischereiverein Rennertshofen hatten die Routiniers das Sagen. Bernd Seitz und Pascal Juen sicherten sich den Titel bei den Senioren beziehungsweise der Jugend

Von Michael Geyer

„Wir Fischer sind hart im Nehmen. Mücken gibt es mal mehr, mal weniger und auch die Hitze sind wir gewöhnt“, meinte der Rennertshofener Fischereivereins-Vorsitzende Klaus Zawinell am Ende des Königsfischen, das an den gemeindeeigenen Vereinsgewässern 2a und 3a abgehalten wurde. Das Ergebnis konnte sich, auch angesichts der Überschwemmung im Frühjahr, sehen lassen: 21 Erwachsene zogen 21 Fische mit einem Gesamtgewicht von 59.080 Gramm an Land.

Fünf Jugendliche zeigten mit fünf Fischen im Gesamtgewicht von 23.450 Gramm, dass sie das Handwerk schon gut beherrschen. Es waren zwar 17 Fischer weniger als im Vorjahr am Start, die Beute war jedoch um rund 14 Kilo größer, wobei sich ein Angler besonders auszeichnete. Da staunten die Fischerkollegen nicht schlecht: Vier Aale, zwei Karpfen, zwei Brachsen und eine Schleie legte Odo Utschig auf die Waage und erzielte mit diesem Fang ein Gesamtgewicht von 15.450 Gramm. „Wenn’s mal läuft, dann läuft’s“, kommentierte der erfahrene Fischer seinen Erfolg.

Die Aale zog er zwischen Mitternacht und zwei Uhr aus dem Weiher. „Zuerst kommt mal alles in die Gefriertruhe, dann wird es nach Bedarf verwertet: Die Karpfen werden filetiert, paniert und frittiert, aus den Brachsen lässt sich mit etwas Kalbsbrät eine gute Fischwurst zubereiten. Und die Aale und die Schleie werden geräuchert“, verriet Utschig. Er ist beim Fischereiverein Rennertshofen kein Unbekannter, hat er doch schon einige Male die Königswürde errungen. Trotz des beachtlichen Fangs reichte es aber heuer nicht für den Fischerkönigtitel. Denn dafür zählt der schwerste Fisch, wobei bei Raubfischen das Gewicht in der Wertung verdreifacht wird.

Diese Regelung brachte Bernd Seitz die Königswürde ein. Sein Hecht mit einem Gewicht von 2550 Gramm kam mit 7650 Gramm in die Wertung. Seitz hat bereits im Vorjahr mit einem Waller von 9900 Gramm die Königswürde errungen. Um seinen Titel zu bekräftigen, konnte er heuer sogar noch einen zweiten Hecht mit 1400 Gramm auf die Waage bringen. Auch in der Jugendwertung lag ein „Wiederholungstäter“ vorne: Mit einem Prachtkarpfen von 9700 Gramm sicherte sich Pascal Juen erneut den Titel des Jugendkönigs. Im Vorjahr reichte ihm dazu ein Karpfen von 6700 Gramm. Vizejugendkönig wurde Dominik Wind mit einem Karpfen von 5100 Gramm. Umkämpft waren auch die Platzierungen beim erzielten Gesamtgewicht: Auf Odo Utschig folgten Andreas Hofbeck mit vier Karpfen von insgesamt 9750 Gramm. Mit Karpfen punkteten auch Jugendfischer Dominik Wind (8200 g), Roland Skarica (6450g) und die zwei Jugendfischer Jonathan Zawinell (5800g) und Tizian Jensen (3350g). Auf die weiteren Plätze kamen Wolfgang Lösch und Andreas Ottinger, die jeweils einen Zander mit dem Wertungsgewicht von 3000 beziehungsweise 2850 Gramm brachten und sich wie die anderen Preisträger über wertvolles Anglerzubehör freuen durften.

Bürgermeister Georg Hirschbeck ehrte zusammen mit Fischereivereins-Vorsitzendem Klaus Zawinell die beiden Könige, händigte ihnen den Siegerpokal aus und verlieh als Zeichen ihrer Würde die Ehrenmütze des Fischereivereins. Zusätzlich durfte sich Bernd Seitz mit der Königskette schmücken. Hirschbeck lobte die Fischer für ihren Einsatz bei der Pflege der gemeindeeigenen Gewässer. Besonders hob er die Begeisterung der Jugend hervor, die viel lerne, um einmal das fortführen zu können, was die Alten begonnen hätten. Durch die Begegnung mit der Natur habe im Prinzip „jeder gewonnen“, sagte Hirschbeck.

