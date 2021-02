vor 58 Min.

Zwei "Schneeunfälle" im Landkreis

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich in Oberhausen und Ehekirchen auf schneeglatten Straßen. Ausgegangen sind beide glücklicherweise glimpflich.

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwoch im Gemeindegebiet Oberhausen beziehungsweise Ehekirchen.. Wie die Polizeiinspektion in Neuburg meldet, waren in beiden Fällen die schneeglatten Straßen Ursache für die Unfälle.

Der erste Unfall wurde aus Oberhausen gemeldet. Ein 45-jähriger ukrainischer Lastwagenfahrer wollte dort mit seinem Fahrzeug an einem anderen Lkw vorbeifahren. Hierbei kam er, wie die Polizei mitteilt, aufgrund von Unachtsamkeit auf das Bankette und der Lkw rutschte in den Graben. Am Lkw entstand nur geringer Sachschaden, er wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Graben gezogen. Hierbei war eine Straßensperrung erforderlich, die von der Freiwilligen Feuerwehr Sinning durchgeführt wurde.

Am Abend ereignete sich ein Unfall auf der Staatsstraße in Ehekirchen. Dort fuhr eine 31-jährige Frau aus Neuburg mit ihrem Auto aus Richtung Pöttmes kommend in Fahrtrichtung Neuburg. In einer Rechtskurve kam die Frau aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der Leitplanke. Wie die Polizei meldet, wurde die Frau bei dem Unfall leicht verletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. (nr)

