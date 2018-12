16:04 Uhr

Zwei Tage Weihnachtszauber in Straß

Der Straßer Adventsmarkt rund um den Dorfplatz und das Schloss hat sich in kürzester Zeit zu einem Besuchermagnet entwickelt.

Im Garten des Pflegschlosses und auf dem Dorfplatz findet am Wochenende die dritte Auflage des Adventsmarktes statt. Und wieder gibt es einige Neuerungen.

Von Silke Federsel

Zauberhafter Weihnachtsschmuck, Livemusik und natürlich der Duft von Glühwein und anderen Schmankerln erwarten alle Besucher am Wochenende 8./9. Dezember auf dem Adventsmarkt im Burgheimer Ortsteil Straß. Mittlerweile ist es die dritte Auflage auf dem Gelände des Schlossparks und alle Gäste dürfen sich auf ein noch umfangreicheres Programm freuen. Und es gibt noch eine Neuerung: Erstmals wird der von der Handels- und Gewerbevereinigung (HGV) Burgheim in Kooperation mit der Stiftung St. Johannes, der Marktgemeinde und der Dorfgemeinschaft Straß veranstaltete Markt zwei Tage dauern.

„So können wir zum einen ein noch größeres Angebot präsentieren und zum anderen ist dieser Wunsch von vielen Besuchern an uns herangetragen worden“, sagt Klaus Rössler, Erster Vorsitzender der Handels- und Gewerbevereinigung Burgheim. Beide Veranstaltungstage kämen besonders auswärtigen Besuchern gelegen, die lieber am Samstag unterwegs seien. Als Nebeneffekt sei man zudem etwas mehr auf der sicheren Seite, was das Wetter angehe. Im vergangenen Jahr schneite es Sonntag kräftig.

Besuchern macht der Adventsmarkt in Straß ein verlockendes Angebot

Wer sich auf den Weg nach Straß mache, werde nicht enttäuscht, verspricht Rössler: Im Kunsthandwerkerdorf im Schlosspark werden von selbst gemachten Holzartikeln über Weihnachtsdeko bis hin zu selbst genähter Baby- und Kinderkleidung zahlreiche Dinge angeboten, die mit viel Liebe in reiner Handarbeit entstanden sind. Für das leibliche Wohl der Besucher ist auf dem Dorfplatz gesorgt. Dort werden heiße Kartoffelsuppe, deftige Steaksemmeln, Schupfnudeln und süße Leckereien wie Waffeln oder Plätzchen angeboten, dazu gibt’s etwa Glühwein, Kinderpunsch oder Jagertee. Und wer sich aufwärmen will, kann das in der gemütlichen Cafeteria des Seniorenheims tun. Dort werden Kaffee und Kuchen serviert.

Auf den Dorfplatz verlagert wurde die große Bühne und das Bühnenkonzept nochmals überarbeitet. Neben Chorgesang und Blasmusik finden an beiden Abenden Konzerte mit stimmungsvoller, weihnachtlicher Musik statt. Und während die Großen gemütlich beisammensein können und die weihnachtliche Stimmung genießen können, kommen auch die Kinder nicht zu kurz: Die jungsten Besucher dürfen sich am Spielplatz im Generationenpark austoben, sich aufs Stockbrotbacken am offenen Feuer oder das Geschichtenerzählen im Tipi freuen.

Für jedes Alter ist auf dem Adventsmarkt in Straß etwas geboten

„Uns ist es sehr wichtig, ein Angebot für alle Altersstufen anzubieten“, sagte Klaus Rössler. Durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Sankt Johannes sind auch die Bewohner des Heims in den Adventsmarkt mit eingebunden. So werden die Säckchen, die Nikolaus und Krampus gemeinsam an die Kinder verteilen, auch heuer wieder von einer Bewohnergruppe aus dem Senioren- und Pflegeheim zusammengestellt und gepackt.

Außerdem gibt es wieder einen kostenlosen Shuttleservice zwischen Straß und dem Marktplatz in Burgheim. Das Angebot der Stiftung Sankt Johannes ist für alle gedacht, die ohne Auto zum Adventsmarkt kommen möchten, ganz besonders auch für Senioren, junge Familien und Gehbehinderte.

Der Adventsmarkt hat am Samstag, 8. Dezember, von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Nach der offiziellen Eröffnung mit Grußworten und der Marktmusikkapelle folgt die Auslosung der Gewinner des ersten Teils des HGV-Adventsrätsels, anschließend ein Rundgang von Nikolaus und Krampus. Um 19 Uhr wartet Livemusik mit der Band Snowflakes Project auf die Besucher und um 21 Uhr endet der Markt.

Der Adventsmarkt in Straß endet am Sonntag um 18 Uhr

Am Sonntag, 9. Dezember, geht’s um 15 Uhr los mit einem weihnachtlichen Konzert der Marktmusikkapelle Burgheim, danach spielt die Chorgemeinschaft Burgheim zum Weihnachtskonzert auf. Die Liveband Just friends wird gegen 18 Uhr erwartet, zuvor schauen Nikolaus und Krampus noch einmal vorbei und der HGV lost wieder Preise aus. Der Adventsmarkt endet am Sonntag um 20 Uhr.

