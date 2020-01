vor 21 Min.

Zwei Virtuosen an der Klarinette

Alexander und Daniel Gurfinkel glänzen mit Schönklang im Theaterfestsaal in Ingolstadt

Von Johannes Seifert

Nahezu kein Instrument wie die Klarinette kann so verschieden und doch unverkennbar klingen. Die Vorläufer dieses Holzblasinstruments – kaum wesentlich älter – gehörten noch zum fahrenden Volk. Die Töne bewegen sich zwischen dem „quäkenden Ton des Chalumets“ oder vielmehr den „heulenden Klängen der Schalmeien“, so bemerkte es bereits Johann Mattheson noch anno 1713 in seinem literarischen Werk „Das eröffnete Orchestre“.

Die beiden wirklich herausragenden Klarinettisten Alexander und Daniel Gurfinkel waren als Gäste beim gelungen intonierten Neujahrskonzert des Georgischen Kammerorchesters im Theaterfestsaal zu erleben, um ihr so edles und genial intoniertes Instrument eben in den Mittelpunkt zu rücken.

Somit glänzten die beiden Musiker mit präferiertem Schönklang, gleichermaßen attackierender Virtuosität und sprühender Vitalität, etwa beim Konzertstück Nr. 1 op. 113 für zwei Klarinetten und Streichorchester von Felix Mendellsohn-Bartholdy oder auch bei der Jewisch Soul Fantasy von Yuri Povolotski.

Virtuosität und entsprechende künstlerische Reife verströmten die aus Israel stammenden Zwillingsbrüder ebenso bei Paganini: Zwei Capricen, bearbeitet für Klarinetten-Duo, sowie die galant dargebotene Carmen-Fantasie von Georges Bizet / Eugene Levitas für zwei Klarinetten und Streichorchester.

Eher sanft, subtil, agogisch rein, in gehaltenen Nuancen und homogener Artikulation intonierten sie im Verlauf des Abends „Clarinets on the Roof“ von Eugene Levitas, das auf das Musical „Fiddler on the Roof“ zurückgeht. Natürlich rüttelt ein Werk wie dieses, versehen mit Klezmer-Tönen, in besonderer Weise auf und bewegt das Publikum ungemein. Der Titel geht auch auf das berühmt gewordene Bild „ Der Geiger“ zurück, das Marc Chagall 1912 gemalt hatte. Hintergrund dabei bildet das tragikomische, von Pogromen bedrohte Leben in einem der vielen „jüdischen Schtetl“ in Osteuropa – eine Kultur, die im 20. Jahrhundert durch den Nationalsozialismus und den Stalinismus ausgelöscht wurde.

Unter der Leitung von Ruben Gazarian, der einmal mehr mit hohem Gespür und markanter Intensität agierte, gelang auch dem Georgischen Kammerorchester mit solide agierenden Bläsern und der ausgezeichneten Konzertmeisterin etwa bei der Carmen-Suite (Bearbeitung von N. Tarkmann) eine gleichermaßen klangschöne und ausgewogen intonierte Darbietung der insgesamt so beseelten, elegisch und melancholisch angehauchten Musik.

Das Duo-Gurfinkel, das vom Publikum im Festsaal gefeiert wurde, ist mittlerweile weltweit gefragt und wurde erheblich vom Star-Dirigenten Zubin Metha gefördert. Darüber hinaus haben die beiden Brüder Gurfinkel in den vergangenen Spielzeiten mehrere zeitgenössische Kompositionen zur Welturaufführung gebracht, darunter Rashid Kalimulins Konzert für zwei Klarinetten und Orchester (im Gewandhaus zu Leipzig mit dem Leipziger Symphonie-Orchester) sowie Doron Toister’s Klezmer Koncert (mit dem Raanana Symphony Orchestra Israel).

Mit ihrem Klarinettenspiel führen Daniel und Alexander Gurfinkel bereits in dritter Generation eine große und lange Familientradition fort. Bereits ihr Großvater Arkady Gurfinkel war ein berühmter Klarinettist, Arrangeur und Lehrer. Der Vater der beiden Brüder, Michael Gurfinkel, gehört sowohl als Solo-Klarinettist des Israel Symphony Orchestra und der Israeli Opera als auch als Kammermusiker zu den gefragtesten Klarinettisten Israels überhaupt.

Für alle Konzerte in der Abo-Saison 2020 gibt es noch Karten unter der Internetadresse:

www.gko-in.de.

Themen folgen