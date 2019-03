vor 37 Min.

Zwei maskierte Täter überfallen Tankstelle an der B16

Wegen eines Überfalls in Rain rückte die Polizei aus.

In der Nacht auf Samstag haben zwei bewaffnete Täter eine Tankstelle in Rain überfallen. Was sie erbeuteten

Zwei maskierte Täter haben in der Nacht zum Samstag eine Tankstelle an der B16 bei Rain überfallen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall gegen 3.30 Uhr. Einer der Unbekannten hatte sich eine „Batman“-Maske übergezogen, das Gesicht des anderen war mit einem roten Tuch verdeckt. Beim Betreten der Tankstelle riefen sie „Überfall“. Bewaffnet waren die Täter mit einem Brecheisen und einem Hammer.

Laut Polizei bedrohten sie die 32-jährige Angestellte der Shell-Tankstelle sowie zwei Kunden im Alter von 19 und 20 Jahren. Die unbekannten Täter forderten die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Daraus entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem nahmen sie noch mehrere Schachteln Zigaretten mit.

Die maskierten Täter verstauten ihr Diebesgut laut Mitteilung der Polizei in einer größeren gemusterten Plastiktasche und flüchteten zu Fuß in südliche Richtung. Eine größere Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ergebnislos. Bei den Tätern handelt es sich laut Polizei um zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Beide sprachen mit türkischem Akzent und waren dunkel gekleidet. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeipräsidium Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (dwo)

