vor 41 Min.

Zwei neue Lehrerinnen im Vorstand des BLLV

Judith Franz und Annabel Sönning sind für Junglehrer zuständig

Von Richard Abspacher

Durchwegs Positives gab es bei der Mitgliederversammlung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) zu berichten. Der alte und neue Vorsitzende Josef Voigt gab zunächst einen Überblick über die Tätigkeiten des Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen. Unter anderem nahm man an der Bezirksausschuss-Sitzung in Ohlstadt teil, organisierte ein Treffen der Verwaltungsangestellten, war auf der Bezirksversammlung und nahm an einer Schulung über die Rechtsverhältnisse der Angestellten in München teil. Hermann Nieswohl gab einen Überblick über die Finanzen des Kreisverbandes. „Wir stehen finanziell gut da und können somit bei mehreren Veranstaltungen unseren Mitgliedern kostenfrei prima Angebote unterbreiten“, erläuterte der BLLV-Kassier stolz. Aktuell hat der Kreisverband 415 Mitglieder – bei 450 beschäftigten Lehrern im Landkreis. Unmittelbar vor der Neuwahl des Vorstands stimmten die Mitglieder noch über eine Satzungsänderung ab. Bisher wurde im Turnus von zwei Jahren gewählt. Ab sofort ist der neue Vorstand durch einstimmigen Beschluss der anwesenden Mitglieder immer für drei Jahre im Amt. Fast der gesamte bisherige Vorstand wurde in seinem Amt bestätigt. Lediglich Tanja Lauster und Matthias Brendel, die bisher die Junglehrerschaft vertreten haben, wurden zu Beisitzern gewählt. Deren Aufgabe übernehmen die beiden Lehrerinnen Judith Franz und Annabel Sönning.

Themen Folgen