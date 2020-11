vor 22 Min.

Zwei weitere Todesfälle

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind erneut zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies schreibt das örtliche Gesundheitsamt. Die Behörde teilt am Dienstag (12 Uhr) insgesamt 30 Neuinfektionen mit. 27 Personen sind demnach wieder genesen. Aktuell sind 218 Landkreisbürger mit SARS-Cov-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit 17 bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt, sowie sechs Personen mit Verdacht auf COVID-19. In der KJF-Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit zehn bestätigte Coronavirus-Patienten betreut. Einer davon wird intensivmedizinisch beatmet. Mit 59 Infizierten ist vor allem die Stadt Neuburg betroffen, gefolgt von Schrobenhausen mit 49 Infizierten. Betroffene gibt es außerdem besonders in Königsmoos (25), Karlshuld (24), Gachenbach (8), Ehekirchen, Weichering und Burgheim (alle 6). (nr)

