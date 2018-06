vor 56 Min.

Zweifel am neuen Sportplatz in Rennertshofen verebben

Der Bebauungsplan für das neue Fußballgelände muss nochmal ausgelegt werden. Das liegt aber nicht an dem Einwand, den ein Treidelheimer zuletzt äußerte.

Von Manfred Dittenhofer

Gleich mit mehreren Bauangelegenheiten befasste sich der Marktgemeinderat Rennertshofens am Dienstagabend im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung. Auf der Tagesordnung standen die Änderung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungsplan für das neue Sportgelände in Rennertshofen, der Bebauungsplan „Rohrbach-Ost“ sowie die Änderung des Bebauungsplans „Am Holzgarten“ in Stepperg.

Zündstoff bot während der gesamten Planungsphase bisher das neue Sportgelände am nordöstlichen Ortsrand von Rennertshofen. Vor allem Treidelheimer Bürger äußerten im Vorfeld ihre Bedenken, gegen den vorgesehenen Standort zwischen Rennertshofen und Treidelheim wurden Unterschriften gesammelt.

In den Stellungnahmen nach Auslegung der Pläne tauchte nun nur noch ein Treidelheimer Anlieger mit seinen Einwänden auf. Er zweifelte die Richtigkeit des Schallschutzgutachtens und die Umsetzung der Ergebnisse an. Im Umweltbericht seien dort lebende Kröten nicht berücksichtigt, so der Anlieger. Und schließlich bemängelte er, dass Alternativplanungen, wie die Zusammenlegung des Vereins mit Bertoldsheim, nicht genügend berücksichtigt worden seien. Mit einem Kompromissvorschlag, in dem zumindest das Hauptspielfeld und das Vereinsheim noch einmal verlegt werden sollten und mit der Androhung eines Normenkontrollverfahrens am Verwaltungsgericht in München endet die Stellungnahme aus Treidelheim. Die Gemeinderäte nahmen das Ganze zur Kenntnis. An den Planungen änderten sie indessen nichts.

Geändert werden muss der Plan jedoch wegen eines kleinen Fehlers des Planungsbüros. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen wies darauf hin, dass auch ein Teil des Bebauungsplans „An der Industriestraße“ durch den Plan für das Sportgelände überplant würde. Diese Überplanung dürfe nicht sein und müsse im Bebauungsplan geändert werden, so die Stellungnahme aus dem Landratsamt. Darauf reagierte die Gemeinde. Der Geltungsbereich für das Sportplatzgelände wird angepasst, der Plan nach der Änderung noch einmal verkürzt für zwei Wochen ausgelegt. Und auch die Behörden werden noch einmal eingeschränkt beteiligt. Das Ganze soll bereits im Juli stattfinden.

