Zweite Auflage am Black Friday: Neuburgs langer Einkaufsabend geht in die nächste Runde

Vorfreude auf die Neuauflage: Die Blaue Stunde lud bereits am 2. Oktober in der Schmidstraße nach 18 Uhr zum Einkaufen und Bummeln ein.

Perfekter Start in die Vorweihnachtszeit: Einkaufen genießen am Freitag, 27. November, bis 20 Uhr

Neuburg Die Premiere des Langen Einkaufsabends am 2. Oktober war ein voller Erfolg – und deshalb gibt es pünktlich zum Black Friday eine Neuauflage in der Ottheinrichstadt. Als „Schwarzer Freitag“ bezeichnet man in den Vereinigten Staaten den Tag nach „Thanksgiving“, einem großen Familienfest, das man immer am 4. November-Donnerstag feiert. Gerne bleibt man das ganze Wochenende zusammen – und der Freitag, der dem Festtag folgt, wird mit attraktiven Angeboten und Rabatten des Einzelhandels zu einem besonderen Einkaufserlebnis. So gilt er als Startschuss für die Weihnachtseinkäufe.

„Den Schwung des 1. langen Neuburger Einkaufsabend“ nehmen wir mit in die Vorweihnachtszeit“, erläutert Michael Regnet, Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketing. „Dabei stimmt uns das positive Feedback nach der Premiere bei Einzelhändlern und Einkäufern sehr zuversichtlich: Neuburg zieht als Einkaufs- und Erlebnisstadt Kunden aus nah und fern an – gerade mit dem „Black Shopping Day“ versprechen wir uns tolle Impulse der Neuburger Geschäftswelt für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Besonders erfreut sind wir darüber, dass sich schon jetzt – Tage vor dem 27.11. – die Zahl der teilnehmenden Geschäfte deutlich erhöht hat.“

Einkaufen in Neuburg genießen

Ob im Einzelhandel, beim Handwerk, im Wohlfühl- und Gesundheitsbereich, bei den guten Adressen der persönlichen Mobilität oder bei allen Wünschen rund um regionale Lebensmittel: Hier ist das persönliche Engagement bei der Beratung und anderen Serviceleistungen neben der hervorragenden Produkt-Qualität ein großer Pluspunkt, der begeisterte Gäste aus der Residenzstadt und ihrem Umland anzieht. In Neuburg geht man gerne einkaufen – und auch bis 20 Uhr! „Wir sind sehr zufrieden, dass Neuburgs langer Einkaufsabend als Einkaufserlebnis für die ganze Familie angenommen wurde“, lächelt Michael Regnet. „Unser Konzept ist aufgegangen – wir erwarten uns für den Black Shopping Day am 27. November, dass der Zuspruch von allen Seiten noch weiter wächst. Selbstverständlich halten wir uns an alle rechtlichen Maßgaben und Hygienevorschriften.“

Familie Moser-Reichard präsentierte beim „1. langen Neuburger Einkaufsabend“ Sportives, Trachten und elegante Männermode.

Tolle Einstimmung in das erste Adventswochenende

„Das Jahr 2020 verlangt mit der Corona-Krise vieles von uns allen ab. Auch die Vorweihnachtszeit wird anders werden. Aber wir setzen gemeinsam mit dem Neuburger Einzelhandel alles daran, dass sich weihnachtliche Vorfreude in festlicher Atmosphäre einstellt“, betont Michael Regnet. „Dazu gehört, dass die Neuburger Innenstadt am 2. langen Einkaufsabend in heiterem Lichterglanz erstrahlt. Wenn Sie bis 20 Uhr am Black Shopping Day hier einkaufen, lassen Sie sich von der illuminierten Markthalle, dem Engerlweg und der kompletten Beleuchtung der Innenstadt-Straßen verzaubern.“

Viele Gewerbetreibende freuen sich, dass sie sich ganz unkompliziert in Bestform präsentieren können. Das Neuburger Stadtmarketing hat mit dem langen Einkaufsabend auch in der 2. Auflage eine Form gefunden, die mit den gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln sehr gut zu vereinbaren ist.

Ebenfalls wieder dabei: Zwei Generationen für Genuss rund um den Wein – Ina Bergbauer-Zagel und ihre Tochter von Bergbauers Weinecke.

Neuburger Weihnacht im kleinen Rahmen auf dem Schrannenplatz

Ein weihnachtliches Familienprogramm mit Live-Auftritten und Moderation wird es heuer coronabedingt leider ebenso wenig geben wie eine feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Doch die positiven Erfahrungen des Sommers machen es möglich, dass die Fieranten auf dem Schrannenplatz weihnachtliche Schmankerl zum Mitnehmen anbieten. Schon um die große Sozialverlosung zu unterstützen, deren Gewinner heuer online bekanntgegeben werden, lohnt sich nach dem Einkauf am „2. Neuburger langen Einkaufsabend“ oder als kleine Shopping-Pause dort ein Besuch.

Gemeinsam für Neuburg

Indem wir gemeinsam den Handel stärken, investieren wir in unser aller Lebensqualität. Das gilt immer – aber besonders in Zeiten von Corona: In einer Stadt wie Neuburg kann sich nur diese Qualität der Einkaufs- und Stadtkultur halten, wenn sich alle bewusst sind, dass sie mit ihrem Einkauf vor Ort die Vitalität unserer Heimat garantieren. Es ist für die Attraktivität unserer Stadt Neuburg enorm wichtig, die Geschäftsleute vor Ort zu unterstützen; nicht zuletzt auch deshalb, weil nur eine funktionierende und intakte Gemeinschaft gewährleistet, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bleiben.

Wir alle lieben unsere Heimatstadt: Bekennen wir uns zu dieser Liebe – kaufen wir vor Ort. Besonders in der Vorweihnachtszeit. Am 2. Neuburger langen Einkaufsabend sind alle dazu bis abends um 20 Uhr herzlich eingeladen