Zweite Kommunionrunde in Rennertshofen

13 Kinder empfangen ihre erste Heilige Kommunion

Am Sonntag feierten 13 Kinder aus den Pfarreien Rennertshofen, Stepperg, Mauern, Bertoldsheim und Trugenhofen in der Rennertshofener Pfarrkirche ihre erste heilige Kommunion. Das Motto des Gottesdienstes und der Vorbereitung auf das Sakrament durch Pfarrer Georg Guggemos und die Gemeindereferentinnen Ramune Reisch und Brigitte Roidl lautete „Jesus ist unser Schatz“. Mit Wortbeiträgen wirkten die Kommunionkinder am Gottesdienst mit, die „Weihrauchmafia“ begleitete die Lieder. Mit einer Dankandacht, bei der Pfarrer Guggemos die religiösen Gegenstände segnete, mit denen die Kinder beschenkt wurden, beschlossen die Kinder und ihre Angehörigen den großen Tag.

Kommenden Sonntag findet in der Pfarreiengemeinschaft Urdonautal die dritte Etappe für die Kommunionkinder aus Wellheim, Gammersfeld, Konstein und Hard statt. Weil die Wellheimer Kirche derzeit eine Baustelle ist, wird auf die Konsteiner Kirche ausgewichen. (mg)

