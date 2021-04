11:48 Uhr

Zweitimpfungen im Raum Neuburg: Nochmal mit AstraZeneca?

Die Zweitimpfungen für jene Menschen stehen an, die zwischen 25. Februar und 23. März in den Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen mit AstraZeneca geimpft wurden und jünger als 60 Jahre sind. Was dabei zu beachten ist.

Erst waren nur Jüngere mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden, aktuell wird die Impfung dagegen nur für Menschen über 60 Jahre empfohlen. Mehrmals hat die Stiko ihre Altersempfehlungen für das Vakzin geändert. Zweitimpfungen mit AstraZeneca im Raum Neuburg stehen an Im Augenblick stehen die Zweitimpfungen für jene Menschen an, die zwischen 25. Februar und 23. März in den Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen mit AstraZeneca geimpft wurden und jünger als 60 Jahre sind. Viele von ihnen dürften sich jetzt die Frage stellen, welchen Impfstoff sie verwenden sollen. Denn bei der zweiten Dosis haben sie eine Wahlmöglichkeit. Der ärztliche Leiter der Impfzentren, Markus Schmola, empfiehlt jedoch den meisten Betroffenen, beim gleichen Impfstoff zu bleiben. Rund 3500 Menschen wurden im Landkreis vor der Empfehlungsänderung der Stiko mit AstraZeneca geimpft. Die ersten Zweitimpfungen sind noch diese Woche geplant und bleiben bestehen. „Wir überlassen den Landkreisbürgern unter 60 die Wahl, denn sie konnten zum Zeitpunkt ihrer ersten Impfung nicht von der in der Folge geänderten Empfehlung seitens der Stiko wissen.“ Dennoch empfiehlt der Mediziner, auch für die zweite Impfung den Impfstoff von AstraZeneca. „Die Studienlage für die Fortsetzung der Impfung damit ist um einiges besser als für eine Impfstoffkombination. Dies wird nämlich erst seit Kurzem untersucht.“ Empfehlung für die Nutzung von AstraZeneca hat sich oft verändert Die Empfehlung für die Nutzung von AstraZeneca-Impfstoff hat sich seit seiner Zulassung bereits mehrmals geändert. Während er zu Beginn der Impfkampagne nur an unter 65-jährige vergeben werden dürfte, wurde am 15. März diese Einschränkung aufgehoben. Seit 23. März wird er nur für Über-60-Jährige empfohlen. Unter Nutzen-Risiko-Abwägung darf der Impfstoff aber weiterhin an Menschen jeder Altersstufe verimpft werden. Auch bei den Sonderimpfungen Ende letzter Woche wurde in mehreren Landkreisen die Empfehlung der Stiko nicht beachtet. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und die WHO empfehlen den Impfstoff von AstraZeneca uneingeschränkt. (nr) Lesen Sie dazu auch: AstraZeneca: Ingolstadt weitet Sonderimpfung aus

