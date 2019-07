vor 18 Min.

Zwischen Schmerzen und der Hoffnung auf Gnade

Eindringliche Salzburger Festspiele: Los Angeles Master Chorale mit Ouverture Spirituelle „Lagrime di San Pietro“.

Von Elke Böcker

Einen ganz besonders strahlenden Lichtpunkt in die Ingolstädter Kulturlandschaft setzte das diesjährige Gastspiel der Salzburger Festspiele mit dem Los Angeles Master Chorale und der Aufführung der Ouverture Spirituelle „Lagrime di San Pietro“ im Ingolstädter Stadttheater.

Regisseur Peter Sellars, der international für ungewöhnliche, innovative Interpretationen steht, ließ das letzte Werk des gefeierten Komponisten Orlando di Lasso in all seiner Komplexität und emotionalen Tiefe hör- und erlebbar werden. Bereits in seiner enthusiastischen Videoeinführung erhielten die Gäste des Theaters einen Vorgeschmack auf dieses ganz spezielle Werk der Renaissance. Orlando di Lasso sei zu seiner Zeit „like Bob Dylan“ verehrt und bewundert worden, so Sellars, sein „Lagrime di Pietro“ ist ein „überragendes Meisterwerk der abendländischen Musik“.

Salzburger Festspiele in Ingolstadt: präzise und klar

Dirigent Grant Gershon und der Los Angeles Master Chorale verkörperten auf der Bühne gleichsam die Stimme, die Gedanken, aber vor allem die Emotionen von Petrus. In überragender Präzision, Klarheit und gesanglicher Ausdrucksfähigkeit erklingt das ungewöhnliche Werk um das Leben des Apostels Petrus nach dessen Verleugnung seines Herrn. Was wird nach einem Augenblick, der alles verändert?

Die 21 Sänger, die jeweils zu dritt eine Stimme der ursprünglichen Komposition besetzen, lassen Petrus Schuld- und Schamgefühle, seine Reue, seine Trauer, seine Furcht und seine Verzweiflung in großer Eindringlichkeit hör- und auch sichtbar werden. Mimik, Gestik, ja gar Choreografie vertiefen die emotionale Tiefe des A-cappella-Werkes. Die Hörer können Petrus’ psychische und physische Schmerzen, aber auch seine Hoffnung auf Gnade hautnah erfühlen. Uns alle bewegende existentielle Fragen, die sich mit Leben, aber auch mit Tod beschäftigen, scheint Orlando die Lassos herrliche Musik zu beinhalten. Die Madrigale von Luigi Tansillo fassen diese Fragen in Worte. Auch nach rund 400 Jahren.

Seit beinahe 25 Jahren ist Audi Hauptsponsor der Salzburger Festspiele und so findet seither in Ingolstadt das jeweils einzige Gastspiel außerhalb Salzburgs statt.

