Zwischenzeugnisse in Neuburg: Hier gibt's Noten durchs Klassenfenster

Plus Auch in Neuburg haben Schülerinnen und Schüler die Zwischenzeugnisse erhalten. Dabei gingen die Schulen ganz unterschiedlich mit dem Thema um.

Von Michael Kienastl

Eigentlich war die Vergabe für den 12. Februar geplant. Wegen der Corona-Pandemie erhielten Bayerns Schüler ihre Zwischenzeugnisse aber erst am Freitag, 5. März. Und auch die Vergabe selbst lief anders ab als üblich.

Zwischenzeugnisse: In Neuburg gingen Schulen unterschiedlich damit um

In Neuburg gingen die Schulen unterschiedlich mit den Herausforderungen um. Da die Abschlussklassen in der Regel vor Ort waren, wenn auch zeitlich versetzt, haben sie am Donnerstag, beziehungsweise am Freitag ihre Noten erhalten. Bei der Neuburger Mittelschule betraf das die neunten und zehnten Klassen. Alle anderen konnten ein Zeitfenster vereinbaren und sich die Zeugnisse an der Schule übers Klassenfenster aushändigen lassen.

Auch die Zehntklässler der Paul-Winter-Realschule erhielten ihre Zeugnisse am Donnerstag und Freitag. Für die Neuntklässler, die sich damit beispielsweise auf Lehrstellen bewerben, wurden sie auf Anfrage per Post zugeschickt. Gleiches galt auch für die Neunt- und Zehntklässler des Descartes-Gymnasiums. „Sonst wäre es ein riesiger Aufwand“, wie Schulleiter Peter Seyberth erklärt. Die anderen Schüler bekommen im April und Mai Zwischenberichte, beziehungsweise an der Paul-Winter-Realschule Notenbilder.

