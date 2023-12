Mann fährt mit über zwei Promille auf der Autobahn

Die Polizei bemerkte ein auffälliges Auto an der Rastanlage Köschinger Forst. Die Beamten ließen den Fahrer einen Alkoholtest absolvieren - mit beachtlichem Ergebnis.

Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Ingolstadt auf dem Parkplatz der Rastanlage Köschinger Forst Ost an der A 9 auf ein auffällig fahrendes Auto aufmerksam. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten schnell Alkoholgeruch aus dem inneren des Fahrzeugs, weiterhin konnten sie mehrere geleerte Bierflaschen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 69-jährigen Fahrer aus Rosenheim bestätigte dann den Anfangsverdacht: 2,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Lenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen, teilt die Polizei mit. Während der Sachbearbeitung konnte zusätzlich noch in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seine weitere Reise setzte der Mann mit dem Zug fort. (AZ)