A9: 26-Jähriger fährt ohne Führerschein auf der Autobahn – Strafverfahren zu erwarten

Rohrbach/Pfaffenhofen

A9: Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs – Lappen schon im Juni entzogen

Am Donnerstag ist ein 26-Jähriger auf der A9 kontrolliert worden. Da ihm bereits im Juli sein Lappen entzogen wurde, muss er mit einer satten Strafe rechnen.
    Ein 26-Jähriger fährt ohne Führerschein auf der A9 – das hat nun Konsequenzen 
    Ein 26-Jähriger fährt ohne Führerschein auf der A9 – das hat nun Konsequenzen  Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstag auf der A9 kontrolliert worden. Er konnte dabei keinen gültigen Führerschein vorweisen. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, war der 26-Jährige kurz nach 01:00 Uhr nachts mit seinem Auto auf der A9 in Richtung München unterwegs, wurde auf dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried von den Beamten angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Er konnte hierbei keinen Führerschein vorzeigen. Hierzu gab er zunächst an, er hätte diesen verloren. Wie eine Überprüfung ergab und er danach auch einräumte, wurde ihm die Fahrerlaubnis jedoch bereits im Juni nach einer Trunkenheitsfahrt abgenommen.

    A9: 26-Jähriger muss mit Strafverfahren rechnen – Polizei konfisziert Autoschlüssel

    Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Da auch sein 23-jähriger Beifahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. (AZ)

