A9: Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs – Lappen schon im Juni entzogen

Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstag auf der A9 kontrolliert worden. Er konnte dabei keinen gültigen Führerschein vorweisen. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, war der 26-Jährige kurz nach 01:00 Uhr nachts mit seinem Auto auf der A9 in Richtung München unterwegs, wurde auf dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried von den Beamten angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Er konnte hierbei keinen Führerschein vorzeigen. Hierzu gab er zunächst an, er hätte diesen verloren. Wie eine Überprüfung ergab und er danach auch einräumte, wurde ihm die Fahrerlaubnis jedoch bereits im Juni nach einer Trunkenheitsfahrt abgenommen.

A9: 26-Jähriger muss mit Strafverfahren rechnen – Polizei konfisziert Autoschlüssel

Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Da auch sein 23-jähriger Beifahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. (AZ)