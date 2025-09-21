Auffahrunfall auf der A9: 38-Jährige verletzt

Am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt Süd und Manching im stockenden Verkehr vor der Baustelle ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Autos. Alle Unfallbeteiligten waren zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, wie die Polizei berichtet. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens musste ein 24-Jähriger aus Hessen mit seinem VW verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm fuhren ein 36-Jähriger aus Ansbach mit seinem BMW, eine 42-Jährige aus dem Landkreis Würzburg ebenfalls mit einem BMW, eine 36-Jährige aus Nürnberg mit ihrem Hyundai und ein 23-Jähriger aus Leipzig mit seinem Skoda. Alle konnten ein Auffahren auf das jeweils vorausfahrende Fahrzeug nicht mehr verhindern, weshalb es zur Kollision zwischen allen fünf Autos kam.

Die 38-jährige Beifahrerin im Hyundai zog sich infolge des Verkehrsunfalls leichte Verletzungen zu, eine sofortige medizinische Behandlung vor Ort war aber nicht notwendig. Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 35.000 Euro. Bis auf den Hyundai und den BMW des 36-Jährigen aus Ansbach blieben alle Fahrzeuge fahrbereit, sodass die Unfallstelle zügig geräumt werden konnte. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden nach der polizeilichen Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst vom Seitenstreifen geborgen. (AZ)