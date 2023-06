Nach Spurwechsel: Sechs Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Mit 200 Stundenkilometern ist ein Autofahrer auf der A9 auf ein anderes Auto gekracht. Dessen Fahrer hatte zuvor unvermittelt die Spur gewechselt.

Bei einem Unfall am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der A9 bei Baar-Ebenhausen sind sechs Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-Jähriger aus Altötting mit rund 120 Stundenkilometern in Richtung München unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Manching von der mittleren Spur, offenbar unvermittelt und ohne zu blinken, auf den linken Fahrstreifen wechselte. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer, der mit rund 200 Stundenkilometern auf der linken Spur fuhr, konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und krachte mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck des Pkw vor ihm.

Eine Polizeistreife kam zufällig bei dem Unfall auf der A9 vorbei

Der BMW schleuderte quer über die Autobahn und blieb erst an der rechten Leitplanke stehen. Auch der 56-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto, der Audi blieb an der Mittelleitplanke liegen. Zufällig kam eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion am Unfall vorbei und leistete Erste Hilfe, da trotz des hohen Verkehrsaufkommens keine Ersthelfer vor Ort waren.

Der Audi-Fahrer kam mit Prellungen und Abschürfungen davon, auch der BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Allerding erlitt seine Frau aufgrund des Hochgeschwindigkeitstraumas eine Brustbeinfraktur. Auch die drei Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, die mit im Auto saßen, zogen sich diverse Prellungen zu.

Die A9 war nach dem Unfall rund eine halbe Stunde voll gesperrt

Da alle drei Spuren nach dem Unfall blockiert waren, war die Autobahn rund eine halbe Stunde voll gesperrt. Anschließend blieben der rechte und mittlere Fahrstreifen für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Insgesamt wird der Sachschaden an beiden Fahrzeugen und den Leitplanken auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Da zum Unfallzeitpunkt viel Verkehr war, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt unbeteiligte Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Nummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)