Stau übersehen: Vier Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Ein 23-Jähriger hat einen Stau auf der A9 zu spät bemerkt und ist auf ein Auto aufgefahren. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.

Nach einem Unfall hatte sich am Mittwochnachmittag ein Stau auf der Autobahn A9 in Richtung München gebildet. Ein 23-Jähriger aus Ingolstadt war gegen 15.20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Langenbruck unterwegs und übersah jedoch, dass sich vor ihm der Verkehr staute. Mit seinem Ford, in dem insgesamt fünf Personen saßen, fuhr er auf den BMW eines 34-jährigen Münchners auf.

Bei dem Unfall auf der A9 wurden vier Personen verletzt

Bei dem Unfall wurden drei Insassen des Unfallverursachers und sowie der BMW-Fahrer leicht verletzt. Vorsorglich kamen alle Verletzten ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhhe von 20.000 Euro. Die linke und mittlere Spur waren für rund zwei Stunden gesperrt. (AZ)