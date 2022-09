Autodieb baut Unfall auf der A9 und flüchtet

Erst hat ein Unbekannter ein Auto geklaut, dann hat er auf der Autobahn bei Greding einen Unfall gebaut. Jetzt sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer.

Nach einem Unfall auf der Autobahn A9 bei Greding (Landkreis Roth) war der Fahrer geflüchtet. Kurze Zeit später stellte sich heraus: Der Wagen war zuvor in Hepberg (Kreis Eichstätt) gestohlen worden.

Der Unbekannte war bei Greding auf einen Lastwagen aufgefahren

Der Unbekannt war laut Polizei in Richtung Nürnberg unterwegs, als er am Mittwoch gegen 3 Uhr nachts auf einen Lastwagen aufgefahren ist. Anschließend schleuderte der Audi A4 über die Autobahn. Der Fahrer stieg aus dem ziemlich beschädigten Wagen und flüchtete nach Polizeiangaben vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte suchten auch mithilfe eines Hubschraubers nach dem möglicherweise verletzten Fahrer, allerdings erfolglos.

Der Audi war zuvor in Hepberg gestohlen worden

Als die Polizisten an der Adresse des A4-Halters in Hepberg auftauchten, stellte sich heraus, dass der Wagen im Wert von 35.000 Euro vermutlich in der Nacht zuvor gestohlen worden sein muss. Vermutlich haben der oder die Täter das Keyless-Go-System überwunden. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden.