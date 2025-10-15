Flammen auf A9 bei Ingolstadt: Fahrer rettet sich und seine Wertsachen vor Vollbrand

Auf der A9 bei Ingolstadt ist am Dienstagabend ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Auto vollständig ausbrannte.

A9: 41-Jähriger bemerkt Flammen im Fußraum – Feuerwehr löscht Brand auf Grünstreifen

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt war ein 41-jähriger Monteur aus Manching gegen 21.15 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord seine Heizung einschaltete und Brandgeruch wahrnahm. Wenig später schlugen Flammen aus dem Fahrerfußraum, zugleich fiel die Elektronik am Armaturenbrett aus. Der Mann lenkte seinen Wagen von der Autobahn und stellte ihn im Grünstreifen der Abfahrt ab. Er konnte noch seinen Rucksack mit Wertsachen aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses in Vollbrand stand.

A9 bei Ingolstadt: Auto fängt während der Fahrt Feuer – Totalschaden nach Vollbrand

Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war schnell vor Ort und löschte die Flammen, ein Totalschaden von rund 5000 Euro konnte jedoch nicht verhindert werden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)