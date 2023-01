Frau parkt Auto auf der Autobahn - und verschwindet

Eine Frau hat am Montag ihr Auto auf dem Standstreifen der A9 geparkt und ist danach in einem Waldstück verschwunden. Trotz einer großen Suchaktion wurde die Frau bislang nicht gefunden.

Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr hat eine Frau ihr Auto auf dem Standstreifen der A9 kurz vor dem Parkplatz Gelbelsee am Kindinger Berg (Kreis Eichstätt) geparkt - und ist verschwunden. Trotz einer intensiven Suche konnte die Fahrerin bislang nicht gefunden werden.

Die Frau stellte ihr Auto auf dem Standstreifen der A9 im Kreis Eichstätt ab

Wie die Polizei Beilngries mitteilt, stellte die Frau ihr Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund am Standstreifen ab und ging zu Fuß in Richtung Parkplatz. Vermutlich verschwand sie laut Polizei in einem Waldstück. Die Hintergründe für das Verschwinden sind laut Polizei bislang noch unklar, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Fahrerin in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Bei der Suchaktion an der A9 waren 130 Personen beteiligt

Insgesamt waren rund 130 Personen sowie 30 Hunde an der Suche nach der Frau beteiligt. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. Die Fahrerin ist rund 35 Jahre alt, hat mittelblonde, schulterlange Haare und eine kräftige Statur. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen beigen Mantel und eine pinkfarbene Hose. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Nummer 08461/6403-0 bei der Polizei Beilngries melden. (AZ)