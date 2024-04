Auto fängt auf der Autobahn A9 zu brennen an

Aus dem Motorraum eines BMW kam plötzlich Rauch. Die Feuerwehr Stammham rückte deshalb zum Köschinger Forst aus.

Am Sonntagnachmittag war ein 35-Jähriger aus Bergisch Gladbach mit seinem BMW auf der A9 in Richtung München unterwegs. Rund einen Kilometer vor der Rastanlage Köschinger Forst begann der Motor laut Polizei zu „ruckeln“. Der Fahrer fuhr an der Rastanlage ab und parkte ein. Dabei bemerkte er Rauch aus dem Motorraum.

Das brennende Auto konnte am Köschinger Forst mit einem Feuerlöscher gelöscht werden

Ein anderer Verkehrsteilnehmer half sofort und konnte den Brand mittels Feuerlöscher ersticken. Die Feuerwehr aus Stammham war mit 13 Einsatzkräften vor Ort und kühlte das Fahrzeug abschließend ab. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)