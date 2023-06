Krampf auf der Autobahn: Fahrer kracht in Betonbarriere

Ein 48-jähriger Autofahrer hat auf der Autobahn beim Dreieck Holledau einen Krampf erlitten und einen Unfall gebaut. Dabei hätte er offenbar gar nicht Auto fahren dürfen.

Am Freitag gegen 13.55 Uhr ist es auf der A9 beim Autobahndreieck Holledau zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen nach einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 48-Jähriger in Richtung Nürnberg unterwegs, als er während der Fahrt offenbar einen Krampfanfall erlitt und die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam zunächst nach rechts von der Straße ab, ehe das Auto schließlich wegen eines Defekts an einer Betonbarriere stehen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsichtshalber durch den Rettungsdienst untersucht.

Auf der A9 gab es einen fünf Kilometer langen Stau

Während der Unfallaufnahme und der Bergung war nur die rechte Spur befahrbar. Innerhalb dieser Stunde staute sich der Verkehr rund fünf Kilometer zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Man gehe davon aus, dass sich der Mann trotz seines beeinträchtigten Gesundheitszustands wider besseren Wissens ans Steuer seines Autos gesetzt habe, heißt es im Polizeibericht. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 0841/9343-4410 melden. (AZ)