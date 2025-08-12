Icon Menü
A9 Richtung Nürnberg: Auffahrunfall mit zwei verletzten Kindern auf Rückbank

Kinding/Eichstätt

A9 Richtung Nürnberg: Zwei Kinder auf der Rückbank bei Auffahrunfall verletzt – 15.000 Euro Schaden

Bei einem Auffahrunfall auf der A9 bei Kinding werden zwei Kinder verletzt – ein Kleintransporter war von hinten auf den Wagen aufgefahren.
    Bei einem Auffahrunfall auf der A9 Richtung Nürnberg sind zwei Kinder verletzt worden.
    Bei einem Auffahrunfall auf der A9 Richtung Nürnberg sind zwei Kinder verletzt worden. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Auffahrunfall auf der A9 Richtung Nürnberg sind am Montagabend zwei Kinder verletzt worden. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein 37-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Erding im Bereich der Anschlussstelle Altmühltal mit einem Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Wagen auf.

    A9 Richtung Nürnberg: Zwei Kinder bei Unfall nahe Kinding leicht verletzt

    Nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt saßen die beiden Kinder, zehn und 13 Jahre alt, auf der Rückbank. Sie wurden durch den Aufprall leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro. (AZ)

