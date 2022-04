Abschied

vor 16 Min.

BRK-Urgestein sagt Ade: Rettungsdienstleiter Peter Erdle geht in den Ruhestand

Plus Nach über 20 Jahren als Rettungsdienstleiter beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen verabschiedet sich Peter Erdle in den Ruhestand. Ganz von der Bildfläche wird er aber nicht verschwinden.

Von Katrin Kretzmann

Das eine ist mehr als 20, das andere über 30 Jahre alt. Doch jedes von ihnen hat einen Moment festgehalten, erzählt eine Geschichte und lässt den Betrachter in wohliger Nostalgie schwelgen. So geht es auch Peter Erdle wenn er in seiner Fotokiste stöbert und Aufnahmen entdeckt, die von seiner Zeit beim Roten Kreuz erzählen. Vor über 40 Jahren kam er über das Ehrenamt dazu, trug maßgeblich zur Entwicklung des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen bei und war dort über zwei Jahrzehnte als Rettungsdienstleiter tätig. Nun sagt der 64-Jährige Ade und und verabschiedet sich in den Ruhestand – ganz von der Bildfläche wird er aber nicht verschwinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen