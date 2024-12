Ernst Hutter begeistert bei Abschiedskonzert in Ingolstadt

Ernst Hutter ist seit 25 Jahren Chefdirigent der Egerländer Musikanten. Seit 40 Jahren spielt er am Tenorhorn und an der Posaune in Tracht, und das beim „erfolgreichsten Blasorchester der Welt“. Im Rahmen seiner großangelegten Abschiedstournee verabschiedete er sich nun auch von seinem Ingolstädter Publikum. Ernst Hutter, der damals in die großen Fußstapfen von Ernst Mosch getreten war, hat dieses weltbekannte Blasorchester, das mittlerweile Millionen von Konzertbesuchern in aller Welt begeistern konnte, enorm geprägt und weiterentwickelt.

Johannes Seifert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ernst Hutter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis