„Sei ein Mensch!“ Neuburger Mittelschule verabschiedet Absolventen mit Appell

Die Mittelschule Neuburg feierte die Verabschiedung ihrer diesjährigen 110 Entlassschüler. In der festlich geschmückten Aula der Schule versammelten sich Schüler, Eltern, Lehrer und Ehrengäste, um den besonderen Moment gebührend zu feiern. Konrektorin Kerstin Zischler führte durch das Programm und begrüßte zunächst die Schulabgänger, deren Eltern, Familienangehörigen, die Lehrer und Ehrengäste sowie die Saitenmusik, den Schulchor und die Band der Mittelschule, die die Feier rhythmisierten. Nach der Begrüßung gratulierte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Absolventen. Er schenkte jedem einen freien Eintritt ins Brandlbad und rief laut Mitteilung dazu auf, neugierig zu bleiben und die Welt nicht nur virtuell zu erleben.

Mit einer bewegenden Rede verabschiedete Rektorin Anne Graf die Abschlussklassen. Sie betonte, dass das Ende der Schulzeit zugleich ein neuer Anfang sei – voller Chancen und Möglichkeiten. Die Schule sei weit mehr gewesen als nur ein Ort des Lernens: „Ihr habt Freundschaften geschlossen, Herausforderungen gemeistert und seid gewachsen“, so Graf. Die Schulzeit habe das Fundament für die Zukunft gelegt, und jeder solle den Mut haben, seinen eigenen Weg zu gehen. In Erinnerung rief sie die aus dem Unterricht bekannte Margot Friedländer, Überlebende des Holocaust, deren Botschaft von Toleranz und Respekt besonders wichtig sei – gerade in einer lauten, oft gespaltenen Welt. „Nicht der Lauteste hat recht – hört auf euer Herz“, appellierte Graf.

Abschlussfeier: Mittelschule Neuburg verabschiedet Absolventen

Sie erinnerte an viele respektvolle Momente im Schulalltag, wie das faire Miteinander beim Fußballturnier. Jeder Mensch verdiene Achtung – unabhängig von Herkunft oder Überzeugung. „Sei ein Mensch!“ Mit diesem Ausspruch des Sportjournalisten Marcel Reif rief sie zu Empathie, Mitgefühl und Zivilcourage auf.

Viele Schülerinnen und Schüler wüssten heute schon, welchen Weg sie einschlagen, andere seien noch unsicher – und auch das sei in Ordnung. „Das Leben ist eine Reise, kein Ziel“, sagte Graf. Das vom Schulchor gesungene Lied „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ von Nena spiegelte diese Aufbruchsstimmung perfekt wider. Abschließend dankte sie Eltern und Lehrkräften für ihre Unterstützung und gab den Jugendlichen mit auf den Weg: „Seid offen, mutig, empathisch – und geht euren Weg mit Menschlichkeit und Respekt.“

Alicia Beyer, Silas Wentzlaff und Elias Conze (alle aus M10) blickten in ihrer Abschlussrede auf eine Schulzeit zurück, die mehr war als Unterricht. Es seien Freundschaften gewachsen, Herausforderungen gemeistert und besondere Momente erlebt worden. Sie erinnerten an Klassenfahrten, Präsentationen und an Lehrkräfte, die nicht nur unterrichteten, sondern auch unterstützten. Ihr Dank galt auch den Familien und Angehörigen für Rückhalt und Begleitung. Erfolg, so betonten sie, zeige sich nicht nur in Noten, sondern auch in persönlichen Zielen – ob in Musik, Sport oder Handwerk. Ihre Botschaft an die Absolventinnen und Absolventen lautete: „Glaubt an euch selbst und seid stolz auf euren Weg – unabhängig davon, was andere sagen.“

Die 14 besten Absolventen wurden geehrt

Nach der Verteilung der Zeugnisse durch die Klassenleiter erfolgte die Ehrung der 14 besten Absolventen der verschiedenen Züge der Mittelschule, dem Mittlere-Reife-Zug, der Regelklassen und der Praxisklasse. Im Namen des Freundeskreises der Mittelschule Neuburg gratulierte die Vorsitzende Silvia Bauer ebenfalls und überreichte jedem einen Gutschein.

Den festlichen Ausklang der Abschlussfeier bildete ein Sektempfang, organisiert vom Elternbeirat unter der Leitung der Vorsitzenden Ramona Stemmer. Für Erfrischungen sorgte die Praxisklasse mit einem Getränkeverkauf, während Snacks – im Unterrichtsfach „Soziales“ zubereitet – von freiwilligen Schülerinnen und Schülern direkt an die Gäste verteilt wurden. Diese genossen die lockere Atmosphäre und nutzten die Gelegenheit, bei angeregten Gesprächen den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen. (AZ)