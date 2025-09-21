Icon Menü
Achtjähriger Junge auf Fahrrad von Autofahrer in Ingolstadt übersehen

Ingolstadt

Autofahrer übersieht achtjährigen Jungen auf Fahrrad

Ein Achtjähriger fuhr mit seinem Fahrrad zwischen zwei Autos hindurch von einem Gehweg auf eine Straße in Ingolstadt. Ein 18-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät.
    • |
    • |
    • |
    In Ingolstadt übersah ein Autofahrer ein Kind auf einem Fahrrad.
    In Ingolstadt übersah ein Autofahrer ein Kind auf einem Fahrrad. Foto: Stefan Puchner/dpa

    In der Brucknerstraße in Ingolstadt war am Samstag gegen 13.15 Uhr ein achtjähriger Junge aus Ingolstadt mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg unterwegs. Zwischen zwei geparkten Autos fuhr er dann vom Gehweg auf die Fahrbahn, wobei er von einem 18-jährigen Autofahrer aus Ingolstadt übersehen wurde, der mit seinem BMW auf der Brucknerstraße in östliche Fahrtrichtung unterwegs war. Das Kind kollidierte mit dem BMW und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Die Mitnahme durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. (AZ)

