Autofahrer übersieht achtjährigen Jungen auf Fahrrad

In der Brucknerstraße in Ingolstadt war am Samstag gegen 13.15 Uhr ein achtjähriger Junge aus Ingolstadt mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg unterwegs. Zwischen zwei geparkten Autos fuhr er dann vom Gehweg auf die Fahrbahn, wobei er von einem 18-jährigen Autofahrer aus Ingolstadt übersehen wurde, der mit seinem BMW auf der Brucknerstraße in östliche Fahrtrichtung unterwegs war. Das Kind kollidierte mit dem BMW und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Die Mitnahme durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. (AZ)

