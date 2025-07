Kind bei Unfall in Neuburg angefahren – Achtjähriger läuft plötzlich auf die Straße

Ein achtjähriger Junge ist am Donnerstagnachmittag in der Ostendstraße in Neuburg von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden – trotz Vollbremsung touchierte der Fahrer das Kind.

Verkehrsunfall in Neuburg – Kind läuft auf Straße und wird von Auto touchiert

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg lief das Kind gegen 15.25 Uhr plötzlich hinter einem geparkten Wagen auf die Fahrbahn. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Neuburg konnte trotz Bremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und streifte den Jungen am linken Bein. Laut Polizei wurde das Kind vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es hatte großes Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. (AZ)