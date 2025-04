Fünf Jugendliche verprügeln in Neuburg achtjährigen Schüler

Ein Schüler ist in Neuburg verprügelt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 2. April gegen 14.05 Uhr kam es in der Grünauer Straße zu einer Prügelei, bei welcher ein achtjähriger Schüler verletzt wurde. Der Junge wurde im Bereich der dortigen Bushaltestelle von einer Gruppe von fünf Personen - offensichtlich Schülern - aufgehalten. In weiterer Folge schlugen die bislang Unbekannten gemeinschaftlich auf den Schüler ein.

Achtjähriger Schüler Opfer von gemeinschaftlicher Prügelattacke in Neuburg

Auch als der Achtjährige zu Boden ging, wurde er durch die Gruppe weiter geschlagen und getreten. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Selbige werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)