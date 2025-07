Falsche 10-Euro-Scheine im Umlauf: Kripo bittet um Zeugenhinweise

In mehreren Fällen wurden im Ingolstädter Stadtgebiet sogenanntes Falschgeld aufgefunden. So teilt es die Polizei mit. In einem weiteren Fall wurden die Scheine in den Zahlungsverkehr eingebracht.

Zeugen hatten am 22. Juli sowie am 27. Juli jeweils einen gefälschten 10-Euro-Schein in einem Grünstreifen an der Brucknerstraße entdeckt. Am 23. Juli wurden vier Scheine durch ein Geldinstitut angehalten, nachdem diese im Rahmen des Zahlungsverkehrs dort eingezahlt worden waren.

Bei den falschen Banknoten handelt es sich um sogenannte „Prop-Copies“ oder „Movie-Money“. Auf den Fälschungen ist kenntlich gemacht, dass es sich beispielsweise um Geld für Filmproduktionen handeln soll. Tatsächlich sind die Scheine jedoch für jedermann über Handelsplattformen im Internet zu erwerben. Rechtlich sind die Scheine als strafbare Fälschungen einzuordnen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, Hinweise oder Beobachtungen im Zusammenhang mit den falschen Banknoten unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

Zudem rät die Kripo: Sobald Ihnen eine Banknote verdächtig vorkommt, sollten Sie diese stets genau prüfen. Alle derzeit im Umlauf feststellbaren Falsifikate können nach einer genauen Sichtprüfung sowie nach dem Schema „Fühlen-Sehen-Kippen“ als Fälschung erkannt werden. Nähere Informationen zum Thema Falschgeld sind unter dem link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/ abrufbar. (AZ)