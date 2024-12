Spektakuläre Stunts beim ADAC-Hallen-Trial

Atemberaubende Balance-Akte, tollkühne Sprünge und Adrenalin pur: Das verspricht das achte ADAC Hallen-Trial in der Ingolstädter Saturn Arena am 18. Januar 2025. An diesem Tag kämpfen Deutschlands Trial-Elite und ausgewählte Stars aus Europa auf ihren Motorrädern um den Titel „ADAC Hallen-Trial-Meister 2025“.

Beim ADAC Hallen-Trial in Ingolstadt müssen die Motorradfahrer hohe Hindernisse überwinden

Die Profis müssen dabei meterhohe Hindernisse wie Betonklötze und schmale Stahlelemente überwinden. Ziel ist es, diese sogenannten Sektionen fehlerfrei zu meistern, ohne dabei einen Fuß auf den Boden zu setzen oder zu stürzen.

Unter den Teilnehmern befinden sich auch fünf deutsche Fahrer: Der Drittplatzierte in der Trial-Europameisterschaft 2024, Paul Reumschüssel, der Deutsche Trial-Vizemeister 2024, Rodney Bereiter, der Drittplatzierte in der Deutschen Trial-Meisterschaft 2024, Jonathan Heidel, und dessen Bruder Johannes Heidel, Deutscher Trial Cup-Sieger 2023 sowie der Sechstplatzierte in der Deutschen Trial-Meisterschaft 2024, Hendrik Binder.

Tickets sind erhältlich in allen an Eventim angeschlossenen Vorverkaufsstellen, unter eventim.de sowie in allen ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros. Weitere Informationen gibt es unter hallen-trial.de. (AZ)