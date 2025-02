Gilt in der Luitpoldstraße bald ein Tempolimit von 30 km/h?

Alexander Rose hat den Verkehr in der Luitpoldstraße im Blick. Seit drei Jahren ist er an dieser Stelle Schulweghelfer. Rose weiß, zu welchen Uhrzeiten hier meistens Stau ist. Oft schon war er Augenzeuge, wenn mal wieder knapp ein Unfall oder eine Kollision mit einem Radfahrer verhindert wurde. „Die Autos und Roller sind zu schnell unterwegs und es ist eigentlich ein Wunder, dass hier so selten was passiert“, sagt Rose. Und auch nicht jeder Radfahrer verhalte sich immer richtig. Die Idee des ADFC Neuburg, ein Tempolimit einzuführen, findet er spontan gut. „Das wäre hier sehr sinnvoll.“

