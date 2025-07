AfD-Politiker darf seinen Kleinen Waffenschein behalten

Das Ordnungsamt der Stadt Ingolstadt wollte dem AfD-Landtagsabgeordneten Oskar Lipp, der gleichzeitig Stadtrat in Ingolstadt ist, den sogenannten Kleinen Waffenschein entziehen. Doch jetzt hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass Lipp den Schein behalten darf.

Lipp hat die Erlaubnis für den Kleinen Waffenschein im Jahr 2022 beantragt und auch erhalten. Damit kann er nun unter anderem Schreckschusswaffen oder Reizstoffwaffen – darunter fallen spezielle Pfeffersprays – mit sich führen. Allerdings muss der Besitzer als zuverlässig und als geeignet zum Führen von Waffen gelten, er darf also kein Extremist sind – genauso, wie das auch für die Besitzer eines Großen Waffenscheins gilt.

Ingolstadt zweifelt an Eignung des AfD-Mannes zum Führen von Waffen

Doch genau das hat offenbar die Stadt Ingolstadt bei Lipp angezweifelt. 2023 sollte er den Schein wieder zurückgeben. Lipp sah das allerdings nicht ein und klagte. Eine genaue Begründung, weshalb er den Kleinen Waffenschein benötigt, konnte er auf Nachfrage nicht geben. Hergeben will er ihn aber auf keinen Fall: „Das sehe ich gar nicht ein.“

Die Stadt Ingolstadt jedenfalls sah in Lipps Mitgliedschaft bei der Jungen Alternativen (JA), der Nachwuchsorganisation der AfD, Grund genug, ihm den Waffenschein zu entziehen. Der Verfassungsschutz hat die Organisation 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft, Anfang dieses Jahres wurde sie aufgelöst. Zuvor galt sie lediglich als „Verdachtsfall“. Das war auch zu jenem Zeitpunkt der Fall, als Lipp der Waffenschein verlieren sollte. Genau darauf stützt sich nun auch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. Die Einstufung als Verdachtsfall allein reicht demnach nicht aus, um den Entzug der Waffenerlaubnis zu rechtfertigen.

Gericht: Kam beim Urteil nicht darauf an, dass Lipp AfD-Mitglied ist

Gleichzeitig betont ein Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs, dass es beim Urteil nicht darauf ankam, dass Lipp Parteimitglied der AfD ist. Die Entscheidung treffe auch keine Aussage dazu, ob AfD-Mitglieder „regelmäßig waffenrechtlich unzuverlässig sind“. Aktuell läuft das Verfahren, ob die AfD als „gesichert extremistische Bestrebung“ eingruppiert werden kann.

AfD-Abgeordneter Lipp sprach im Landtag von „Endsieg“

Eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht ist möglich. Ob die Stadt Ingolstadt diesen Weg gehen wird, steht aktuell noch nicht fest. Die Verwaltung will erst das schriftliche Urteil abwarten.

Lipp hatte Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt. Am Unsinnigen Donnerstag sprach er im Landtag von „Endsieg“, als es um die Situation in der Ukraine ging. Der Landtag hatte daraufhin ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro gegen Lipp verhängt.