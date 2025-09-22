20-Jährige schlägt Vater mit Kerzenständer: Polizei weist Frau in Psychiatrie in Karlshuld ein

Eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Sonntagnachmittag nach einem Angriff auf ihren Vater von der Polizei ins Klinikum eingewiesen worden.

Karlshuld: Frau greift Vater und Polizei an – sie wird ins Klinikum eingewiesen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg schlug die Frau gegen 14.45 Uhr mit einem Kerzenständer auf ihren Vater ein und biss ihn. Als die Beamten eintrafen, zeigte sie sich aggressiv und versuchte zu flüchten. Die 20-Jährige musste gefesselt werden, trat und spuckte dabei auf die Einsatzkräfte und beleidigte sie. Außerdem versuchte sie, eine Polizistin zu beißen. Verletzt wurde niemand ernsthaft. Die Frau kam in die Psychiatrie des Klinikums, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (AZ)