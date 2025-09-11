Icon Menü
Aggressiver Fahrgast ohne Fahrschein: Polizei nimmt 30-Jährigen in Gewahrsam

Ingolstadt

Fahrkartenkontrolle endet für 30-Jährigen in Gewahrsam

In Ingolstadt wollten Fahrkartenkontrolleure in einem Bus einen Mann kontrollieren. Dieser hatte keinen Fahrschein, dafür aber viel Alkohol im Blut - und wurde aggressiv.
    Ein Betrunkener musste in Gewahrsam genommen werden, weil er sich gegenüber Fahrkartenkontrolleuren aggressiv verhielt.
    Ein Betrunkener musste in Gewahrsam genommen werden, weil er sich gegenüber Fahrkartenkontrolleuren aggressiv verhielt. Foto: Daniel Vogl/dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr gerieten drei Fahrkartenkontrolleure bei einer Kontrolle in einem Bus am Rathausplatz in Ingolstadt in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Fahrgast. Ein 30-Jähriger verhielt sich dabei aggressiv und ungehalten gegenüber den Kontrolleuren, berichtet die Polizei. Zudem schlug er einem von ihnen zweimal mit der Faust derart auf die Brust, dass dieser in einen Sitz fiel und sich leicht am Rücken verletzte. Der Fahrgast, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs war, konnte durch die Kontrolleure zu Boden gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Randalierer einen Wert von rund 2,7 Promille. Da dieser sich weiterhin aggressiv zeigte und nicht beruhigen ließ, musste er durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. (AZ)

