Fahrkartenkontrolle endet für 30-Jährigen in Gewahrsam

Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr gerieten drei Fahrkartenkontrolleure bei einer Kontrolle in einem Bus am Rathausplatz in Ingolstadt in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Fahrgast. Ein 30-Jähriger verhielt sich dabei aggressiv und ungehalten gegenüber den Kontrolleuren, berichtet die Polizei. Zudem schlug er einem von ihnen zweimal mit der Faust derart auf die Brust, dass dieser in einen Sitz fiel und sich leicht am Rücken verletzte. Der Fahrgast, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs war, konnte durch die Kontrolleure zu Boden gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Randalierer einen Wert von rund 2,7 Promille. Da dieser sich weiterhin aggressiv zeigte und nicht beruhigen ließ, musste er durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. (AZ)

