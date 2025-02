Polizei Neuburg nimmt renitenten Ladendieb fest

Ein 34-jähriger Mann aus Neuburg hat am Mittwochabend nach einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße randaliert. Wie die Polizei mitteilt, öffnete der 34-Jährige im Supermarkt gegen 18.10 Uhr eine Packung Oliven im Wert von knapp zwei Euro und verzehrte diese vor Ort. Anschließend verließ er den Markt, ohne zu bezahlen.

34-jähriger Neuburger stand bei der Tat unter Drogeneinfluss

Im Rahmen der Fahndung konnte der 34-Jährige von der Polizei noch in Tatortnähe festgestellt werden. Der Neuburger zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv, wollte erneut den Verbrauchermarkt betreten und musste daher gefesselt werden. Der 34-Jährige stand unter Drogeneinfluss und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. (AZ)