Aggressiver Neuburger beschimpft Helfer nach Messerverletzung in der Nacht

Neuburg

Mann mit Schnittwunde verlangt nach Hilfe und beschimpft dann die Helfer

Für einen 37-jährigen Neuburger endet der Mittwochabend mit einer Schnittverletzung am Arm. Weil er agressiv wird, wird er ins Klinikum eingewiesen.
Von Barbara Wild
    Die Polizei bittet um Mithilfe.
    Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: Julian Leitenstorfer

    Ein 37-jähriger Mann aus Neuburg hat Mittwochabend in der Münchener Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst und dabei mehrere Beamte beleidigt.

    Gegen 22.40 Uhr war der 37-Jährige dort zu Fuß mit einer blutenden Schnittwunde am Arm unterwegs und bat einen 16-Jährigen um Hilfe. Der Jugendliche verständigte sofort die Rettungskräfte. Als Ursache gab der 37-Jährige zunächst eine Verletzung durch ein Messer an.

    Verletzter Mann in Neuburg: Erst braucht er Hilfe, dann beleidigt er die Helfer

    Im Verlauf der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der 37-Jährige zunehmend aggressiver und musste gefesselt werden. Dabei beleidigte er die Beamten wiederholt mit sehr unfeinen Ausdrücken. Nach ersten Ermittlungen soll es nach Angaben des 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Münchener Straße zu einer Auseinandersetzung mit einem 61-jährigen Mann aus Neuburg gekommen sein.

    Ob es dabei zu einem Angriff mit einem Messer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 61-Jährige wies eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 37-Jährigen entschieden von sich. An dem Streit mit dem 37-Jährigen sollten mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die Beteiligten standen zum Teil merkbar unter Alkoholeinfluss. Der 37-Jährige wurde im Anschluss aufgrund seines aggressiven Verhaltens ins Klinikum Ingolstadt eingewiesen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

