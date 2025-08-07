Mann mit Schnittwunde verlangt nach Hilfe und beschimpft dann die Helfer

Ein 37-jähriger Mann aus Neuburg hat Mittwochabend in der Münchener Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst und dabei mehrere Beamte beleidigt.

Gegen 22.40 Uhr war der 37-Jährige dort zu Fuß mit einer blutenden Schnittwunde am Arm unterwegs und bat einen 16-Jährigen um Hilfe. Der Jugendliche verständigte sofort die Rettungskräfte. Als Ursache gab der 37-Jährige zunächst eine Verletzung durch ein Messer an.

Verletzter Mann in Neuburg: Erst braucht er Hilfe, dann beleidigt er die Helfer

Im Verlauf der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der 37-Jährige zunehmend aggressiver und musste gefesselt werden. Dabei beleidigte er die Beamten wiederholt mit sehr unfeinen Ausdrücken. Nach ersten Ermittlungen soll es nach Angaben des 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Münchener Straße zu einer Auseinandersetzung mit einem 61-jährigen Mann aus Neuburg gekommen sein.

Ob es dabei zu einem Angriff mit einem Messer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 61-Jährige wies eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 37-Jährigen entschieden von sich. An dem Streit mit dem 37-Jährigen sollten mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die Beteiligten standen zum Teil merkbar unter Alkoholeinfluss. Der 37-Jährige wurde im Anschluss aufgrund seines aggressiven Verhaltens ins Klinikum Ingolstadt eingewiesen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)