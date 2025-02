Bis dass der Ton sie scheidet

So sieht das also nach 40 Jahren Ehe aus: Der Mann geht am Stock, während die Frau tänzelt. Langsam schlurft Alexander von Schlippenbach Richtung Piano, daneben kann es Aki Takase in einem knallig bunten Kleid kaum erwarten, dass es losgeht. Er ist 86 und sie 77. Als beide schließlich am Bösendorfer angelangt sind, ein paar Mal auf der langen Klavierbank hin und her rutschen, bis jeder seinen Platz gefunden hat, können sie endlich das Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung vor dem staunenden Publikum im Birdland-Jazzclub ausbreiten. Und das hat es fürwahr in sich!

