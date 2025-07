Ein komplett unterschätztes Instrument

Von wegen Quetschkommode oder Schifferklavier! Martynas Levickis zeigte auf überaus beeindruckende Weise, dass das Akkordeon auch in der klassischen Musik als ausgefuchstes Soloinstrument funktioniert. Im Mittelpunkt des Abschlusskonzerts der diesjährigen Audi-Sommerkonzerte standen Kompositionen des französischen Spätromantikers Georges Bizet.

Zunächst jedoch Jacques Iberts Hommage à Mozart, federleicht, luftig und transparent, nahtlos angeknüpft an das originale Presto aus dem Divertimento D-Dur des Wiener Klassikers, mit ungeheurem Schwung und Elan bis hin zur unbändigen Power der Ibert‘schen Tutti. Das war schon zu Beginn kaum zu toppen.

Martynas Levickis beendet Audi-Sommerkonzerte mit fulminantem Auftritt

Die Latte für den Solisten lag also denkbar hoch. Mit seinen eigenen Bearbeitungen der Hits aus Bizets beiden Carnen-Suiten lief Martynas Levickis dann aber zur Hochform auf. Melodien, die sich dem kollektiven Musikgedächtnis tief eingegraben haben, in sehr markanter Eigenständigkeit neu hörbar zu machen, das ist große Kunst – bis hin zu einem Pianissimo, in dem noch das Klappern der Mechanik zur Musik wurde. Bei Camille Saint-Saëns Introduction et Rondo Capriccioso, einem wahren Virtuosenstück flogen dann, ebenso im zugegebenen Tango von Astor Piazolla, die Finger nur so über Knöpfe und Tasten des Akkordeons.

Mit Bizets früher Symphonie C-Dur brillierte zu guter Letzt erneut die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, spritzig, charmant, unbefangen und unterhaltsam. Das denkbar hoch motivierte Orchester präsentierte sich so spielfreudig wie wendig und geistreich. Dirigent Omer Meir Wellber erwies sich als der zweite Star des Abends: Beredte Körpersprache und maximale Empathie führten zu einer selten erlebten Plastizität und mitreißenden Lebendigkeit der Musik. Frische, Schwung, Aufmerksamkeit, Saft und Kraft! Wirklich große Klasse und ein toller Schlusspunkt unter die Audi Sommerkonzerte!

Audi-Sommerkonzerte ziehen rund 22.000 Gäste nach Ingolstadt

In einem nicht nur wetterbedingt höchst abwechslungsreichen Sommer setzten die Audi-Sommerkonzerte 2025 wiederum zahlreiche kulturelle Akzente. Mit insgesamt 14 Konzerten an so spektakulären Orten wie der Baustelle des neuen Museums für Konkrete Kunst und Design, mit einem vielschichtigen Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien, unter anderem mit der Eigenproduktion „LUX!“, mit der Audi Jugendchorakademie, mit dem nahbaren Weltstar Anne Sophie Mutter oder dem leidenschaftlich musizierenden Nachwuchs vom Alinde Quintet, konnten unterschiedlichste Geschmäcker bedient werden.

Insgesamt fanden 22.000 Menschen, davon zweimal 8000 bei den beiden Klassik Open Airs, das passende Musikprogramm. Fünf ausverkaufte Konzerte belegen nachdrücklich das große Interesse. Das Abschlusskonzert mit Martynas Levickis und der herausragenden Kammerphilharmonie Bremen setzte am Ende nun einen Schlusspunkt, dessen Leuchtkraft bis in den Sommer 2026 hineinreicht. (elb/tb)