„Wir müssen einfach vor Gericht gehen“: Aktionsbündnis will gegen zweite Donaubrücke kämpfen

Nach dem Anfang des Monats veröffentlichten Planfeststellungsbeschluss für die zweite Donaubrücke samt Osttangente betonten die Gegner des Großprojektes nun die Unterstützung einer Klage durch den Bund Naturschutz. Dass das Interesse der Bürgerinnen und Bürger daran groß ist, erfuhr das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung im AWO-Herzwerk am Spitalplatz. Schon weit vor Beginn gab es dort keine Sitzgelegenheit mehr, einige Besucher mussten mit Stehplätzen bei geöffneter Türe vorliebnehmen. Die rund 80 Besucherinnen und Besuchern hatten eine Reihe von Fragen, die sie an Mona und Klaus Wolbert sowie Horst Winter vom Aktionsbündnis richteten. An der Wand hingen Pläne, in einem Video stellte Uwe Jakob (Joshofen) die einzelnen Brennpunkte des Bauvorhabens vor.
Neuburg
