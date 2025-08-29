Neuburg „Wir müssen einfach vor Gericht gehen“: Aktionsbündnis will gegen zweite Donaubrücke kämpfen

Der BN-Kreisvorsitzende Günter Krell und das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ sprechen sich erneut vehement gegen eine Tangente mit zweiter Donaubrücke aus.