Aktionstag der Realschule Neuburg: Miteinander für Sicherheit und Prävention

Was macht ein Rettungsboot auf dem Pausenhof und warum stehen Einsatzfahrzeuge des THW und der Feuerwehr auf dem Schulgelände? Weshalb schlagen Rettungshunde mit lautem Gebell an? Ist etwas passiert? Nein, passiert ist nichts. Zumindest nichts Schlimmes, dafür allerhand Spannendes, Informatives und Wertvolles. Denn der Freitag war kein normaler Tag, vielmehr ging es für die Schüler und Schülerinnen der Realschule Neuburg (RSN) um Gemeinschaft, Sicherheit – und um die wichtige Frage, wie man gestärkt durchs alltägliche Leben geht.

Das Programm beim Aktionstag an der RSN ist auf die Jahrgangsstufen zugeschnitten

„Lernen ist weit mehr als Mathe und Englisch“, sagt Jahrgangsstufenkoordinator Fabian Sommerer, der den Tag organisiert hat. „Es geht um das Leben selbst. Genau das wird von vielen Jugendlichen bei Umfragen zur Relevanz von schulischen Inhalten immer vermisst und bemängelt.“ Die Fünftklässler starten genüsslich mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor sie Neuburg erkunden. Die Stadtführung wird zur kleinen Entdeckungsreise. „Jeden Tag fahre ich mit dem Bus nach Neuburg, aber dass es in der Altstadt eine so prachtvolle Bücherei gibt, wusste ich nicht“, war da von einem Schüler staunend zu hören.

In der 6. Jahrgangsstufe wird es ernst: Internetfallen, gesunde Ernährung, die Bedeutung der Bienen – die Themen sind so bunt wie relevant. Besonders aufmerksam und neugierig lauschen die Schüler und Schülerinnen, als es um die Gefahren von Vapes geht. Zum Schluss setzen die Schülerinnen und Schüler ein Zeichen gegen Ausgrenzung im Workshop zur Mobbing-Prävention. „Ich. Wir. Gemeinsam stark“ – unter diesem Motto geht die 7. Klasse in den Tag. Kooperative Spiele lassen die Jugendlichen, deren Klassen nach der Wahl ihrer Wahlpflichtfächergruppe neu zusammengewürfelt wurden, zusammenwachsen. Tipps zum besseren Lernen zeigen außerdem, wie sie ihr Wissen künftig leichter strukturieren können.

Lebenspraktisch geht es bei den Achtklässlern zu: Onlinebanking sicher nutzen, Erste Hilfe leisten, rechtliche Stolperfallen im Netz vermeiden – alles Inhalte, die man fürs Leben braucht. Dazu kommen der Kniggekurs sowie ein Workshop zur Finanzvorsorge, der von Stefan Libal, einem ehemaligen Schüler der RSN, gehalten wird. Wie es sich anfühle, wieder da zu sein? „Ich sehe meine eigene Entwicklung in den Augen der Schüler und Schülerinnen und freue mich, sie heute unterstützen zu können. Quasi der Helfer zu sein, den ich gebraucht hätte, als ich jünger war.“

Der Aktionstag schafft Anreize, sich füreinander einzusetzen, sagt Schulleiter Aschenbrenner

Noch ein Stück näher an der Berufswelt sind die Neuntklässler. Sie erleben Rettungshunde in Aktion, lernen, wie Discounfälle vermieden werden können, und erhalten Tipps für ihre berufliche Zukunft. Auch die „Blaulichtaktion“ des Roten Kreuzes, der THW, der Feuerwehr und Wasserwacht steht auf dem Plan, dabei stellen alle Institutionen ihre Arbeit vor. Bernhard Fortner, Initiator der „Blaulichtaktion“, möchte aber vor allem auch fürs Ehrenamt sensibilisieren und zeigen, dass Lernen, Zusammenhalt und Spaß in Gemeinschaft in der heutigen Zeit, mit fehlenden Jugendtreffs, Vereinsamung und Langeweile, wichtiger denn je sei.

Die Zehntklässler bereiten sich schließlich auf den großen Abschluss vor. Prüfungen, Termine, Abschlussfahrt, feierliche Verabschiedung und Ball – alles wird genau geplant, damit der letzte gemeinsame Abschnitt gelingt. Zudem erinnert die Schulleitung an die Vorbildfunktion der Großen. Schulleiter Christian Aschenbrenner ist begeistert, dass alle Mitglieder der Schulfamilie an einem Strang ziehen, um den Kindern Kompetenzen fürs Leben zu vermitteln. „Mit dem richtigen Know-how fällt es viel leichter, den Stolpersteinen des Alltagslebens auszuweichen. Zudem werden auch Anreize geschaffen, sich für andere einsetzen zu wollen.“ (AZ)