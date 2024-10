Più Piano: Ein Abend voller musikalischer Magie

Am Montag, 21. Oktober, lädt Più Präsentiert e.V. in der Spitalstraße C172 in Neuburg zu einem besonderen Konzertabend mit Alessandro Sgobbio ein. Der Pianist ist bekannt für seine virtuosen Improvisationen und die unverwechselbare Mischung aus Jazz, klassischer Musik und modernen Klängen. Mit „Piano Music 2“, einer neuen Sammlung von Soloaufnahmen intimer Klavierstücke und Widmungen, kehrt er zu seiner ursprünglichen Berufung zurück.

Es gibt bereits Karten für das Konzert von Alessandro Sgobbio

“Piano Music 2“ folgt auf das gefeierte Album “Piano Music“ von 2022 und präsentiert neun neue meditative Klanglandschaften, die jeweils einer besonderen Person, einem Ort oder einem Thema gewidmet sind. Das Album wurde von Stefano Amerio in den Artesuono Studios in Italien auf einem Fazioli F278 Flügel mit Live-Elektronik aufgenommen, gemischt und gemastert. „Sgobbios Auftritte sind mehr als nur Konzerte – sie sind ein Erlebnis, das die Zuhörer tief berührt und begeistert“, heißt es in der Ankündigung. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter 0175/6010578 oder per E-Mail an events@piu-praesentiert.de. (AZ)