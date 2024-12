Betrunkener verursacht Unfall und flieht

Ein 54-jähriger Ingolstädter hat am Freitag gegen 0.30 Uhr mit seinem Pkw ein anderes Fahrzeug angefahren und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, parkte der 54-Jährige in der Baldestraße aus und stieß dabei gegen einen geparkten Mercedes. Dessen Eigentümer stand in unmittelbarer Nähe, konnte den Vorfall beobachten und stellte den 54-Jährigen zur Rede. Nach kurzer Diskussion stieg der Unfallverursacher in sein Fahrzeug und fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beschuldigter gibt an, erst später Alkohol getrunken zu haben

An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Flüchtige konnte zu Hause durch eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt angetroffen werden. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und zwei Blutentnahmen durchgeführt, da der Beschuldigte angab, erst zu Hause Alkohol konsumiert zu haben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (AZ)