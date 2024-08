Polizei erwischt Autofahrerin in Feldkirchen mit 2,8 Promille

Am Dienstagvormittag hat die Polizei eine 39-Jährige kontrolliert, die in Feldkirchen zuvor mit dem Auto unterwegs war. Andere Verkehrsteilnehmer hatten gegen 9 Uhr morgens bei der Polizei gemeldet, dass die Autofahrerin in deutlichen Schlangenlinien gefahren war.

Neuburgerin mit 2,8 Promille in Feldkirchen unterwegs – Führerschein weg

Kurz danach trafen Polizeibeamte die Frau an ihrer Wohnadresse an. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab 2,8 Promille. Daraufhin musste sich die Frau in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)