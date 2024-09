Betrunkene auf Chaosfahrt: Frau kracht erst gegen einen Radler, dann gegen einen Baum

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Regensburger Straße in Ingolstadt stadteinwärts. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der in derselben Richtung unterwegs war.

Die betrunkene Autofahrerin kümmerte sich in Ingolstadt nicht um den verletzten Radfahrer

Ohne sich um den 60-Jährigen zu kümmern, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, fuhr die Frau laut Polizei einfach weiter. Kurz darauf kam sie in einer leichten Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der anschließenden Alkoholkontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Frau mehr als 2,2 Promille hatte. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (AZ)