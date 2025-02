Polizei zieht zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Die Neuburger Polizei hat am Montagabend in Rennertshofen und Burgheim zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei stoppten die Beamten gegen 18 Uhr zunächst einen 67-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Burgheim. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein Alkotest ergab über 0,9 Promille.

Auf die beiden alkoholisierten Fahrer wartet eine Geldbuße und ein Fahrverbot

Gegen 20.15 Uhr wurde dann in Rennertshofen ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Donau-Ries gestoppt. Bei ihm ergab ein Alkotest über 0,6 Promille. Für beide Fahrer war die Fahrt anschließend beendet, sie erwartet nun jeweils 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)