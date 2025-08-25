Icon Menü
Alkoholisierter 22-Jähriger randaliert in Restaurant in Schrobenhausen und schlägt auf Gäste ein

Schrobenhausen

Schrobenhausen: 22-Jähriger randaliert in Lokal und schlägt mehrere Gäste – Hausverbot akzeptiert er nicht

In Schrobenhausen eskaliert ein alkoholisierter Gast in einem Lokal und verletzt mehrere Besucher – Grund war ein zuvor ausgesprochenes Hausverbot.
    In Schrobenhausen hat ein alkoholisierter Mann in einem Lokal randaliert und Gäste verletzt.
    In Schrobenhausen hat ein alkoholisierter Mann in einem Lokal randaliert und Gäste verletzt. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Ein 22-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in einem Lokal in der Schrobenhausener Innenstadt randaliert und mehrere Gäste verletzt. Das hat jetzt Konsequenzen für den Unruhestifter.

    Lokal in Schrobenhausen: 22-Jähriger bricht Tür auf und attackiert Restaurantgäste

    Wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, wurde der deutlich alkoholisierte Mann gegen Mitternacht aus dem Lokal verwiesen, nachdem er andere Gäste belästigt hatte. Der 22-Jährige wollte sich damit jedoch nicht abfinden und drückte trotz Gegenwehr die Eingangstür auf. Im Inneren attackierte er mehrere Gäste, die leicht verletzt wurden. Zudem wurde die Tür beschädigt. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und weiterer Delikte ermittelt. (AZ)

